Colau crida a "reconnectar" amb la ciutadania en el seu comiat del lideratge dels Comuns

Insta a ser esperança davant del clima d'angoixa per l'escalada bèl·lica i l'auge de la ultradreta

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau s'ha acomiadat aquest dissabte del seu càrrec de cocoordinadora de Catalunya en Comú en la IV Assemblea de la formació, en una intervenció en què ha dit que la proposta dels Comuns ha de "reconnectar" amb la ciutadania.

"Aquells que no volen renunciar als seus privilegis són els que ens volen impotents", ha avisat Colau en la seva intervenció en la presentació de l'informe de gestió, que ha dit textualment que la proposta dels Comuns ha de generar somnis i esperances que vencin la impotència.

Per Colau, els Comuns s'han d'erigir com un espai d'esperança davant del clima d'angoixa que, segons ella, genera l'escalada bèl·lica i l'avanç de la ultradreta a arreu del món, i per lluitar contra "aquells que no volen renunciar als seus privilegis".

CONTRA LES "PASSIONS TRISTES"

Ha assegurat que una de les raons de ser dels Comuns és "impugnar les passions tristes, la resignació i la impotència" i que l'espai ha de treballar per reforçar els moviments socials, els sindicats i el teixit associatiu i veïnal.

També ha dit que Catalunya en Comú ha d'aspirar a "recuperar els vots per combatre les elits locals i globals avaricioses que volen acumular tota la riquesa a costa d'empobrir la majoria de la població".

ENAMORAR AMB LA POLÍTICA

"La democràcia està molt amenaçada per les grans oligarquies, les grans elits que volen més i més a costa del que sigui, d'augmentar la desigualtat social i d'empobrir el planeta", ha avisat Colau.

En aquest sentit, ha instat Catalunya en Comú a combatre la resignació i a reforçar el caràcter municipalista del partit per "tornar a enamorar a la ciutadania amb la política" i per lluitar, textualment, contra el neoliberalisme avariciós.

RELACIONS AMB ISRAEL

En la seva intervenció, Colau ha assegurat que els Comuns estan pressionant perquè s'aturi el genocidi a Palestina i ha demanat al president del Govern central , Pedro Sánchez, i al de la Generalitat, Salvador Illa, que trenquin les relacions amb Israel.

"Sánchez, ja n'hi ha prou de declaracions. Volem un embargament real d'armes i la suspensió de les relacions comercials, econòmiques i de tota mena amb l'Estat genocida d'Israel", ha dit l'exalcaldesa.

A més, Colau ha lamentat que Illa vulgui l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i ha avisat que els Comuns no permetran que aquest projecte tiri endavant: "Ho aturarem, sigui com sigui".

Finalment, ha agraït la col·laboració i el treball fet en els últims 3 anys a les altres dues coordinadores de l'espai, la diputada al Congrés Candela López i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i ha celebrat que l'extinent d'alcalde de Barcelona Gemma Tarafa passi a coordinar l'espai juntament amb López.