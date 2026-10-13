Colau crida a ERC i Podem a negociar per a una candidatura única: "Encara hi ha temps"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona i candidata del Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre, Ada Colau, ha fet una crida aquest dimarts a ERC i Podem a negociar per aconseguir que hi hagi una candidatura única de les esquerres a l'esquerra del PSOE.
"Jo vull insistir amb aquest vídeo en què encara hi ha temps, que ens asseguem i seguim parlant, que tendim la mà des del Front Ampli per arribar a acords", ha dit en un vídeo a Instagram recollit per Europa Press, en què mostra el seu compromís per assolir aquesta candidatura única.
Colau ha afirmat que aquest entesa és possible i és "necessari per detenir el feixisme en les properes eleccions", i que és qüestió de voluntat i que tots els actors es posin al servei d'aquest objectiu.
"ENORME RESPONSABILITAT"
En el primer pronunciament públic de Colau des que IU, Més Madrid, els Comuns i Moviment Sumar la proposessin com a candidata a la presidència del govern espanyol, Colau s'ha mostrat agraïda per la confiança, però entén que si l'han escollit a ella és per aconseguir una candidatura única de les esquerres.
"Gràcies per aquesta confiança, que és una enorme responsabilitat. També entenc que si se m'ha demanat a mi és perquè s'entén que l'objectiu principal del Front Ampli segueix sent treballar per aconseguir una candidatura única de les esquerres a les properes eleccions generals, que és el que ens està demanant la ciutadania", ha afirmat.
EL PACTE ERC-PODEM
Tot això després de conèixer-se l'acord entre ERC i Podem a Catalunya, i que el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, no optarà a liderar les esquerres estatals, tot i que ha dit que "encara hi ha temps" d'arribar a acords amb aquestes dues formacions.
A més, ha assegurat que el Front Ampli "està parlant amb altres formacions d'esquerres del territori per tancar acords", malgrat no ha concretat amb quines.
Ha recordat que el termini per registrar les coalicions de cara als comicis del 29N acaba aquest divendres: "Encara hi ha temps, no gaire, però encara queda temps", i ha dit que tots els actors han d'asseure's a parlar i acordar aquesta candidatura única.
"NO RETROCEDIR NI UN MIL·LÍMETRE"
Segons ella, aquest projecte és el que permetrà que no es perdi ni un sol vot d'esquerres: "Que puguem guanyar per seguir transformant, per avançar en drets i llibertats i no retrocedir ni un mil·límetre com pretenen la dreta i l'extrema dreta d'aquest país".
Ha agregat que les diferents forces han d'estar disposades a moure's de les seves posicions i a fer el que sigui necessari per a l'objectiu de la candidatura única: "Per la meva banda, teniu tot el compromís", ha expressat.