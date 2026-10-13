Colau crida a ERC i Podem a negociar per a una candidatura única d'esquerres: "Encara hi ha temps"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona i candidata del Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre, Ada Colau, ha fet una crida aquest dimarts a ERC i Podem a negociar per aconseguir que hi hagi una candidatura única de les esquerres a l'esquerra del PSOE.
"Jo vull insistir amb aquest vídeo en què encara hi ha temps, que ens asseguem i seguim parlant, que tendim la mà des del Front Ampli per arribar a acords", ha dit en un vídeo a Instagram recollit per Europa Press, en què mostra el seu compromís per assolir aquesta candidatura única.
Colau ha afirmat que aquest entesa és possible i és "necessari per detenir el feixisme en les properes eleccions", i que és qüestió de voluntat i que tots els actors es posin al servei d'aquest objectiu.