Colau creu que una sortida de Sumar del Govern central ha d'estar "sobre la taula"

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha afirmat aquest dimecres que una sortida de Sumar del govern de coalició ha de ser "una de les opcions sobre la taula" de la formació i ha condicionat aquesta sortida a mesures més contundents per part del president espanyol, Pedro Sánchez, les explicacions del qual, per a ella, són insuficients.

"Hem de dir que això és molt greu, que aquí hi ha d'haver un abans i un després i que no s'han de descartar moltes més mesures. No vull en cap cas una precipitació electoral. Si no dimiteix, que sigui perquè hi ha una reflexió molt seriosa i molt sincera amb la ciutadania", ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li sobre una eventual dimissió del president Sánchez.

Ha expressat que, segons ella, per responsabilitat i pragmatisme, no demana eleccions perquè sap "el que està en joc" amb un eventual govern del PP amb Vox i, repreguntada per si això és partidista ja que suposadament no guanyaria qui ella vol, ha afirmat ser honesta, textualment.

COLLBONI VOL "OCUPAR EL PODER"

Preguntada per l'acció municipal a Barcelona de l'alcalde, Jaume Collboni, ha manifestat que és "decebedora" i que, en les seves paraules, l'única preocupació que té el primer edil és ocupar el poder.

"S'ha dedicat a ocupar l'espai del poder intentant incomodar el menys possible i ha viscut de rendes durant aquests dos anys, inaugurant totes les obres que vam deixar nosaltres, moltes de les quals ells van intentar obstaculitzar", ha dit.