Colau i Coronas preveuen arribar aquest diumenge a Barcelona sobre les 22.50 hores des de Madrid

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau i el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas preveuen arribar aquest diumenge a la nit a l'Aeroport de Barcelona sobre les 22.50 hores procedents de Madrid.
Ho faran després d'un vol Tel Aviv-Madrid, que es preveu que aterri a Barajas sobre les 20.20 hores, han informat les dues formacions en sengles comunicats.
S'espera que els rebin delegacions dels Comuns i d'ERC a l'àrea d'arribades de la Terminal 1.
Per part dels republicans es preveu que els rebin el president del partit, Oriol Junqueras i la secretària general, Elisenda Alamany.
A més, ERC ha informat que el sotssecretari general de comunicació, Isaac Albert i el secretari de relacions internacionals, Adrià Guevara acompanyaran a la parella de Corones per rebre-ho a Madrid i viatjar amb ell a Barcelona.