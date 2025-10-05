Publicat 05/10/2025 16:37

Colau i Coronas preveuen arribar aquest diumenge a Barcelona sobre les 22.50 hores des de Madrid

Archivo - Arxivo - L'activista i ex alcaldessa de Barcelona Ada Colau durant el comiat a la Global Sunat Flotilla en el Port de Barcelona, a 31 d'agost de 2025, a Barcelona, Catalunya (Espanya). La Global Sumud Flotilla salpa del Mediterrani para enfronta
Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau i el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas preveuen arribar aquest diumenge a la nit a l'Aeroport de Barcelona sobre les 22.50 hores procedents de Madrid.

Ho faran després d'un vol Tel Aviv-Madrid, que es preveu que aterri a Barajas sobre les 20.20 hores, han informat les dues formacions en sengles comunicats.

S'espera que els rebin delegacions dels Comuns i d'ERC a l'àrea d'arribades de la Terminal 1.

Per part dels republicans es preveu que els rebin el president del partit, Oriol Junqueras i la secretària general, Elisenda Alamany.

A més, ERC ha informat que el sotssecretari general de comunicació, Isaac Albert i el secretari de relacions internacionals, Adrià Guevara acompanyaran a la parella de Corones per rebre-ho a Madrid i viatjar amb ell a Barcelona.

