Publicat 06/10/2025 00:19

Colau (Comuns) i Coronas (ERC) afirmen que han rebut "maltractament" d'Israel

El regidor d'ERC a Barcelona, Jordi Corones, i l'exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la seva arribada a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 5 d'octubre de 2025, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Es tracta del primer grup de 21 ciutadans
Kike Rincón - Europa Press

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

L'exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Comuns), i el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas han afirmat que han rebut "maltractament i tracte denigrant" del Govern d'Israel.

Ho han explicat en declaracions en arribar a l'Aeroport de Barcelona en un vol des de Madrid Barajas, després de ser deportats per Israel per participar en la Global Sumud Flotilla, i els dos han afegit que han sofert humiliacions i vexacions.

"No és res comparat amb el que passa el poble de Palestina cada dia. El més important és parar el genocidi i obrir corredors humanitaris", ha dit Colau, que ha celebrat les manifestacions que s'han produït després de la intercepció de la flotilla.

