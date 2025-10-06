Colau (Comuns) i Coronas (ERC) afirmen que han rebut "maltractament" d'Israel

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)
L'exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau (Comuns), i el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas han afirmat que han rebut "maltractament i tracte denigrant" del Govern d'Israel.
Ho han explicat en declaracions en arribar a l'Aeroport de Barcelona en un vol des de Madrid Barajas, després de ser deportats per Israel per participar en la Global Sumud Flotilla, i els dos han afegit que han sofert humiliacions i vexacions.
"No és res comparat amb el que passa el poble de Palestina cada dia. El més important és parar el genocidi i obrir corredors humanitaris", ha dit Colau, que ha celebrat les manifestacions que s'han produït després de la intercepció de la flotilla.