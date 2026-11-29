MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a la presidència del Govern central, Ada Colau, ha celebrat l'alta participació registrada en les eleccions generals del 29N, que qualifica de "molt bona notícia".
Així ho ha manifestat en una breu declaració als mitjans quan ha arribat al 'quarter' electoral de Front Ampli en aquests comicis, l'Espacio Larra de Madrid, a les 20.10 hores i un cop tancades les urnes.
Entre els dirigents i representants dels partits de la coalició que es reuniran per analitzar els resultats figuren el ministre de Drets Socials i portaveu de Front Ampli, Pablo Bustinduy, el líder d'IU, Antonio Maíllo, i el dirigent del partit i integrant de la llista per Madrid, Toni Valero.
També hi ha altres referents de l'espai com el cap de llista de Front Ampli per Madrid, Emilio Delgado, la titular de Sanitat, Mónica García, i les coordinadores dels Comuns Candela López i Gemma Tarafa.
A part, el director de campanya de Front Ampli, Jordi Martí, farà una primera valoració de la participació i la jornada electoral a partir de les 20.00 hores.