Colau brinda el seu suport a Rufián i li demana "asseure's a negociar"

MADRID 21 maig (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha qualificat de "meravellós" i "bona notícia" la proposta del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, de presentar-se per liderar una nova formació d'esquerres i ha assenyalat que "cal asseure's i començar a concretar quina podria ser aquesta fórmula per fer un espai on no sobri ningú".
En una entrevista del programa 'Al rojo vivo' a La Sexta, l'exdirigent ha subratllat que és una posició que defensen moltes persones perquè l'espai progressista requereix "una transformació ambiciosa".
L'exalcaldessa ha afirmat que creu que la figura de Rufián "pot ajudar" perquè "ell ha tingut la capacitat de comunicar i de connectar amb aquest sentit comú".
No obstant això, Colau ha recordat que el portaveu dels republicans té "algun petit problema a casa" perquè cada vegada que ha plantejat la possibilitat de liderar un espai nou "surt algun dirigent d'ERC i diu que no estan en la seva posició".
En aquest sentit, Colau ha manifestat que entén que per aquest motiu "ell encara no s'ha assegut a concretar en reunions formals la proposta". Tot i així, ha recordat que Rufián "no està sol al seu partit" i que l'exdiputat d'ERC Joan Tardá també aposta per aquesta unió d'esquerres a nivell estatal.