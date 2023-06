Colau (BComú) aposta per compartir l'alcaldia de Barcelona amb Maragall i Collboni

Els veu "disposats a parlar-ne" però assenyala desconfiances mútues

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa en funcions de Barcelona i candidata de BComú, Ada Colau, ha optat per compartir l'alcaldia de la capital catalana amb el candidat d'ERC, Ernest Maragall, i el del PSC, Jaume Collboni, durant la pròxima legislatura.

En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 d'aquest dimarts, recollida per Europa Press, ha defensat que Maragall ocupi el lideratge durant el primer any de mandat, que ella ho faci el següent any i mig i que Collboni acabi la legislatura al capdavant del consistori durant el mateix període de temps.

"És cert que no és habitual plantejar una alcaldia compartida, és cert també que s'han acabat aquestes majories absolutes i que ara tenim en general un panorama polític més fragmentat", ha reflexionat, i ha recordat que durant aquests quatre anys les tres formacions han pactat els projectes de ciutat plegats, en les seves paraules.

Ha dit que tant Maragall com Collboni estan "disposats a parlar-ne", si bé veu desconfiances mútues.

Ha qualificat de positiu que Maragall ocupi l'alcaldia inicialment "per tota la trajectòria llarga que té, si és el seu últim mandat a l'Ajuntament" i ha considerat que a Collboni el pot beneficiar ser el titular del lloc a final del mandat.

"REGIDORS CREUATS"

Colau ho troba una proposta realista i perfectament viable, i ha dit que compartir l'alcaldia és un "incentiu suficient perquè tots tenen un moment en què pot imprimir la seva línia, el seu caràcter" i alhora implica corresponsabilitzar-se de l'executiu durant tot el mandat.

Així, ha defensat que "hi ha les fórmules per repartir les àrees, que dins les àrees hi pugui haver regidors creuats" per garantir el treball d'equip.

Ha insistit en "un pacte de govern i no d'investidura" basat en un acord programàtic molt detallat, ja que a parer seu els tres partits tenen moltes coses en comú.

TRIAS "NO POT GOVERNAR" AMB 11

L'actual alcaldessa en funcions ha reiterat al guanyador dels comicis i alcaldable de Junts, Xavier Trias, que "no pot governar" amb els seus 11 regidors, cosa que veu una victòria per la mínima.

Ha criticat que un pacte de Trias amb ERC faria que els republicans "se supeditessin a Convergència després de totes les crítiques i la distància que han mantingut" i ha augurat que no podrien aprovar els pressupostos.

Sobre un acord de Trias amb els socialistes, ha erigit el PSC com "els grans opositors a Convergència".

Així mateix, ha dit que "està descartat des del minut zero" que Collboni sigui l'alcalde de la capital catalana amb el suport del PP i els vot extern dels comuns.

Colau ha insistit que està centrada en la ciutat de Barcelona i ha descartat encapçalar una llista dels comuns en les pròximes eleccions catalanes.