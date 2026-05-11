Colau avisa Sánchez que no es valdrà per ell mateix "ni de lluny"

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha avisat aquest dilluns el president del Govern central, Pedro Sánchez, que no es valdrà sol "ni de lluny" davant unes enquestes amb el PP i Vox a l'alça i ha defensat un front d'esquerres i fugir de retrets perquè considera que és el que la gent vol.
En una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press ha expressat que el govern de coalició està resistint amb una majoria parlamentària "molt precària", ha inclòs Podem en aquest front i ha instat ERC a recordar el paper històric que ha exercit.
Ha criticat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per no tenir un projecte per a la ciutat i cedir davant alguns lobbys: "El que vol és no tenir problemes, no tenir conflictes, passar discretament per quedar-se i flotar en el poder. Ocupar-lo sense tenir polèmiques amb qui té poder".
Sobre la cessió per part de l'Ajuntament a l'Església Catòlica de l'Estadi Lluís Companys per a un acte durant la visita del papa Lleó XIV a Barcelona entre el 9 i 10 de juny, Colau s'hi ha mostrat contrària i ho ha contraposat amb el sector cultural, que sí que paga per llogar-lo: "És evident que no és de rebut i que és un ús arbitrari de la infraestructura pública".
Ha celebrat l'alliberament de l'activista de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek i ha instat la Unió Europea a "moure fitxa" per suspendre l'acord comercial a Israel.