Colau avança que el pacte PSOE-Sumar manté la reducció del preu del transport públic

Veu un acord "amb mesures molt potents" entre les quals també es contempla la gratuïtat de Rodalies

L'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, ha avançat que l'acord programàtic entre el PSOE i Sumar per formar un nou govern de coalició anunciat aquest dimarts al matí manté la reducció del preu del transport públic.

En una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha assegurat que veu un pacte en el qual "hi haurà no un titular, sinó molts titulars; hi ha moltes mesures molt potents", entre les quals també inclou la gratuïtat de Rodalies

Ha destacat la reducció de la jornada amb el mateix salari, sobre la qual ha rebutjat explicar res més perquè la líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern central en funcions, Yolanda Díaz, en doni els detalls en la ratificació d'aquest migdia al costat del president en funcions, Pedro Sánchez.

També en matèria laboral, ha dit que "el salari mínim continuarà sent protagonista" en les mesures del Govern central, entre les quals ha ressaltat la millora de les condicions dels acomiadaments a favor dels treballadors, en les seves paraules.

Així mateix, s'ha referit a la llei d'habitatge, sobre la qual ha assegurat "l'aprovació de l'índex de manera immediata perquè s'apliqui", a més d'un important augment del pressupost en habitatge públic que integrarà estructures per iniciar-ne la producció i equiparar-se a Europa.

PERMISOS DE MATERNITAT, PSICÒLEG I DENTISTA

"Un altre gran titular és l'ampliació dels permisos de maternitat i paternitat remunerats. Em sembla una mesura importantíssima", ha explicat l'exalcaldessa de Barcelona, que també ha parlat de mesures que a parer seu recullen l'exemple del govern de BComú a la capital catalana.

És el cas de la rehabilitació d'habitatges, la regulació de pisos turístics i la climatització de centres escolars, a més de "polítiques socials avançades" com el psicòleg i el dentista municipal.