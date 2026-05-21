Colau assenyala que hi ha "fets provats" contra Zapatero que "tot i ser legals, bonics no són"

MADRID 21 maig (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha assenyalat que hi ha "fets provats" en la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero que "tot i ser legals, bonics no són" i que no li semblen "ètics per part d'algú que ha tingut la màxima responsabilitat".
En una entrevista del programa 'Al rojo vivo' a La Sexta, recollida per Europa Press, ha manifestat que en termes legals cal ser "molt prudent i respectar la presumpció d'innocència", tot i que "hi ha coses que se saben que potser són legals, boniques no són".
Colau ha defensat que el que es veu en aquest procediment és "aquesta cultura bipartidista de relació entre el que és públic i el món econòmic de les grans elits" en què, segons ha valorat, no només hi participa el PP sinó també el PSOE.
"Hi ha coses que són legals com les portes giratòries que no són ètiques i molta gent, jo crec que la majoria social, volem que hi hagi aquest canvi en la cultura política del nostre país", ha postil·lat.
Així mateix, l'exalcaldessa ha sostingut que "en el món de l'economia hi hauria d'haver mecanismes per evitar que això pugui passar".
D'altra banda, Colau s'ha referit a Zapatero com "una persona vàlida", però que no era "un referent ètic" per ella perquè va anar contra el seu govern amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca quan va fer l'activisme "més important" de la seva vida.