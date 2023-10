Colau assegura que l'amnistia és possible i constitucional malgrat que sigui "complexa"

Defensa el dret de manifestació, però rebutjarà "discursos d'odi" aquest diumenge a Barcelona

L'exalcalde de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, ha assegurat aquest dissabte que una llei d'amnistia és possible i constitucional, malgrat considerar-la "complexa".

En la seva intervenció davant el Consell Nacional de Catalunya en Comú, ha afirmat que "tothom segurament haurà de cedir una mica" en la proposta de llei d'amnistia, sobre la qual Sumar presentarà aquest dimarts la seva proposta a Barcelona.

Colau també ha dit que l'amnistia no es pot "plantejar a la lleugera ni es pot donar per feta, com ha fet alguna formació", i ha afegit que cal arribar a l'enteniment entre molts actors polítics.

Considera que els resultats de les últimes eleccions generals permeten plantejar l'amnistia "com un instrument que permeti definitivament retornar la discussió política a l'àmbit polític i separar-la de l'àmbit judicial".

"LA MILLOR RESPOSTA" A LA MANIFESTACIÓ

Colau ha garantit que "la millor resposta" a la manifestació contra l'amnistia que tindrà lloc aquest diumenge a Barcelona és formar un govern de coalició entre el PSOE i Sumar.

L'exalcaldessa ha defensat el dret de manifestació, però ha alertat que no consentirà que es produeixi "ni un sol discurs d'odi al carrer".

"Espero que les institucions catalanes estiguin a l'altura i, si es produeix un discurs d'odi, actuïn en conseqüència", ha advertit sobre la possibilitat que s'emprenguin accions legals.