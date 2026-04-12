Colau assegura que la flotilla és "més necessària encara" davant de la política de Trump i Netanyahu

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que la Global Sumud Flotilla és "més necessària encara" davant de la política que ratlla de criminal i genocida del president d'Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu
Colau, que va ser part de la comitiva de l'última flotilla cap a Gaza que va salpar de Barcelona el 31 d'agost del passat any, s'ha expressat així en declaracions a la premsa des del port de Barcelona, abans de la sortida de la Global Sumud Flotilla cap a Gaza, i ha dit que "haurien de ser els governs" els que trenquessin totes les relacions amb Estats Units i Israel i que faran tantes missions com facin falta.
Ha afegit que Trump i Netanyahu estan posant al món en perill i ha demanat aïllar-los: "Fa falta defensar el dret internacional, cal defensar la vida humana, estem parlant de mínims, de salvar la democràcia, cal aïllar a Netanyahu i a Trump i jutjar-los per crims contra la humanitat.