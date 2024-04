Ada Colau i Jaume Asens viatjaran amb la Flotilla de la Llibertat a Gaza

MADRID, 17 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, la diputada de Podem al Congrés Martina Velarde, l'edil de la formació morada Nicolás Sguiglia i el dirigent dels Comuns i número dos de la llista de Sumar a les eleccions europees, Jaume Asens, viatjaran amb la Flotilla de la Llibertat.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és entregar 5.500 quilos d'ajuda humanitària a la població palestina, denunciar el bloqueig que exerceix Israel a l'entrada d'aliments i medicines, exigir un alto el foc i reclamar al govern de Netanyahu que freni el "genocidi" a la zona.

Aquest dimecres al matí Podem ha ofert una roda de premsa amb Velarde i la número dos del partit, Irene Montero, per informar que participaran en aquesta iniciativa, mentre que els Comuns han confirmat que Colau i Asens també hi aniran.

Velarde ha denunciat que Israel està "matant de fam" el poble palestí i que, tant la fam com les malalties, poden provocar més morts que el seu "genocida assassí" arran dels constants bombardejos a Gaza.

D'altra banda, l'exministra d'Igualtat ha alertat que aquesta missió es justifica per l'emergència humanitària a Gaza, on es vulneren des de l'octubre els drets humans i el govern de Benjamin Netanyahu perpetra una "neteja ètnica", amb complicitat de la UE i els EUA.

"Nosaltres creiem que no es pot mirar cap a una altra banda", ha emfatitzat Montero que ha considerat "indignant" tornar a exigir a l'executiu espanyol que deixi de ser "hipòcrita" a l'hora de demanar la pau però no "fer res concret per frenar els peus" a Netanyahu.

En aquest sentit, ha reclamat trencar relacions diplomàtiques amb Israel, promoure a Europa sancions contra el primer ministre israelià i altres membres del seu gabinet, cessar la compravenda d'armes amb aquest país i defensar la denúncia de Sudráfrica contra Israel.