Colau i Asens acusen l'exèrcit israelià de llançar gas pebre al seu comboi a Cisjordània

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, han acusat l'exèrcit israelià d'atacar la delegació internacional amb la qual han viatjat a Cisjordània amb gas pebre i "bombes de so".

En un vídeo publicat per les xarxes socials, Colau ha relatat que, quan acompanyaven uns pagesos a fer la collita d'oliva, "han arribat uns soldats de l'exèrcit israelià i sense cap paraula, sense intentar parlar absolutament amb ningú, han començat a disparar indiscriminadament molts gasos lacrimògens".

Asens també ha explicat en un altre vídeo per les xarxes socials que estan visitant una zona rural prop de Nablús, on hi ha una situació de "calma tensa", i ha sostingut que l'exèrcit i els colons israelians volen impedir que els pagesos recullin les olives.

"La nostra presència aquí pensàvem que podia ser dissuasiva, però no ha estat així", ha lamentat Asens, que ha assenyalat que han llançat gas pebre a l'alçada de la cara dels agricultors, sense complir, a parer seu, amb la legalitat internacional.

SENSIBILITZAR LA SOCIETAT

L'exalcaldessa de Barcelona també ha detallat en el vídeo que tenen "retinguts un granger i un periodista, els tenen apartats del grup de la delegació", i ha qualificat els fets d'inadmissibles.

A més, en una entrevista a 3Cat recollida per Europa Press, Asens ha explicat que l'objectiu del viatge és sensibilitzar la societat: "Els governs occidentals estan tenint un comportament molt criticable", ha sostingut l'eurodiputat, que ha retret que la UE hagi aprovat sancions contra Rússia i no s'estigui fent el mateix amb Israel.