TARRAGONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata del Front Ampli a la presidència del Govern central el 29 de novembre, Ada Colau, ha apel·lat al sentiment antifeixista per evitar un futur govern del PP i Vox i ha assegurat: "Nosaltres som una esquerra que no abaixa els braços, no ens rendim".
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans aquest divendres a Tarragona, acompanyada de la cap de llista per la província als comicis, Ester Roca, en què ha recordat que la representació del Front Ampli pot "prendre un diputat" a Vox, que concorre a la demarcació, segons Colau, amb un candidat que es reconeix com a neonazi.
"No permetrem que es banalitzin i es normalitzin les idees per part d'aquells descendents que avui reivindiquen el llegat de la dictadura", ha sostingut l'exalcaldessa de Barcelona, coincidint amb l'aniversari de la mort del dictador Francisco Franco i de José Antonio Primo de Rivera aquest 20 de novembre.
D'aquesta manera, ha demanat que els vots progressistes vagin en massa cap al Front Ampli "perquè un neonazi de Vox no entri al Congrés", la qual cosa, segons ella, ha de ser un dels orgulls de Tarragona i de Catalunya el pròxim 29 de novembre.
També ha erigit el Front Ampli com la força a l'esquerra del PSOE que assumeix la responsabilitat de construir un nou executiu progressista, "a diferència de forces que, algunes fins i tot, sembla que s'han resignat i rendit a que hi pugui haver un govern de dretes".
ROCA: "FAMILIAR DE REPRESALIATS"
A continuació, Colau ha reivindicat que Roca és "familiar de represaliats de la dictadura", per la qual cosa considera que la situació a la província és una imatge molt contundent del que tant els tarragonins com la resta d'espanyols es juguen en les eleccions.
Per la seva banda, la cap de llista al Congrés per Tarragona ha alertat que els partits de la dreta estan posant en dubte la viabilitat del benestar social la qual cosa, segons ella, demostra que si guanyen "limitaran moltes de les coses" que el fan possible.
CARA A CARA: "M'INDIGNA"
Respecte al cara a cara entre el president espanyol i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, i el del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a lamentar que els socialistes hagin mostrat una "esquerra que es rendeix i que abaixa els braços" davant les mentides, les provocacions i els insults de la dreta i l'extrema dreta.
En aquest sentit, ha assenyalat que dijous "va quedar claríssim que és impossible que hi hagi un govern progressista si només depèn del PSOE i que cal que entri el Front Ampli amb tota la força al Congrés" per implantar polítiques valentes.
Així mateix, ha criticat que durant el debat no es parlés en cap moment de violència quan aquesta setmana s'ha arribat a la víctima mortal número 45 a Espanya: "Com a dona feminista, m'indigna", ha assenyalat Colau, que ha assegurat que el Front Ampli no es resignarà amb la violència masclista fins que desaparegui.