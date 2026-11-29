David Zorrakino - Europa Press
MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a la presidència del Govern central, Ada Colau, en els comicis del 29N arribarà passades les 20.00 hores al 'quarter' electoral de la candidatura, a l'Espacio Larra de Madrid, per seguir la nit electoral, segons ha informat la formació.
A hores d'ara ja hi han desfilat alguns dirigents i representants dels partits de la coalició com el ministre i portaveu de Front Ampli, Pablo Bustinduy, el líder d'IU, Antonio Maíllo, i el dirigent del partit i integrant de la llista per Madrid, Toni Valero.
Al llarg d'aquesta tarda aniran a la seu electoral de la candidatura altres referents de l'espai com el cap de llista de Front Ampli per Madrid, Emilio Delgado, la titular de Sanitat, Mónica García, i les coordinadores dels Comuns Candela López i Gemma Tarafa.
A part, el director de campanya de Front Ampli, Jordi Martí, farà una primera valoració de la participació i la jornada electoral a partir de les 20.00 hores.
Fonts de la candidatura han assenyalat que durant la jornada que hi havia electors que confonien la papereta de Front Ampli amb la de Frente Obrero i estaven aclarint que la papereta que encapçala Colau és la de Front Ampli.