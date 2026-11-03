Colau agraeix a Puente la "dignitat d'un gest difícil" com dimitir i opta per avançar en acords

A. Pérez Meca - Europa Press
BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata del Front Ampli, l'exalcalde de Barcelona Ada Colau, ha agraït ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, la "dignitat d'aquest gest difícil" després d'haver anunciat la seva dimissió aquest dimarts en la Diputació Permanent i ha advocat per avançar en acords i mesures.
"Vull agrair a Óscar Puente la dignitat d'aquest gesto difícil. Estic segura que és un pas endavant per recuperar la confiança al tren que nostre país mereix. Ara ens toca avançar en acords i mesures. Pacte d'Estat, finançament i servei públic", ha dit en una anotació en 'X' recollit per Europa Press.
Óscar Puente ha anunciat aquest dimarts en la Diputació Permanent la seva dimissió, una decisió que va prendre després de la tragèdia ferroviària d'Urdir (Toledo) en la qual almenys 69 persones van morir.