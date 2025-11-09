Colau afirma que no té intenció de presentar-se a properes eleccions

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que no té intenció de presentar-se a primàries o properes eleccions: "Ni municipals, ni estatals ni cap altra", ha dit.
Així ho ha explicat en unes declaracions al diari 'La Vanguardia' recollides per Europa Press aquest diumenge, en les quals assegura que seguirà "fent activisme" per causes com la de Palestina.
L'exalcaldesa ha destacat que "l'experiència de vuit anys en l'alcaldia va ser un orgull" pel que van poder fer, malgrat el que ha qualificat de guerra bruta.