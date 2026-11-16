Colau afirma que l'OIT perd la millor aspirant després de retirar Yolanda Díaz com a candidata per dirigir l'organisme

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a les eleccions generals del 29N, Ada Colau, ha afirmat que l'Organització Internacional del Treball (OIT) perd la millor presidenta possible després que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, es retirés de la carrera per dirigir aquest organisme internacional.
"L'OIT perd la millor directora possible. En un món que necessita més que mai feina amb drets i justícia social, Yolanda Díaz, després de la seva excel·lent tasca com a ministra, era una gran oportunitat per avançar", ha destacat en un missatge a la xarxa social X.
La portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Barbero, ha dit també a través de 'Bluesky' que Díaz era la "millor candidata" i hauria estat una gran líder per l'OIT.
En aquest sentit, també ha elogiat el seu compromís amb la defensa dels drets dels treballadors: "Ets un orgull per a totes", ha conclòs.