Colau afirma que li han ofert liderar el Front Ampli però diu que "no va de noms"

BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha afirmat aquest dimarts que li han proposat liderar el Front Ampli que concorrerà a les generals anticipades del 29 de novembre, tot i que no ha concretat si està disposada a fer-ho i ha insistit que aquesta qüestió "no va de noms".
"Els partits tenen els seus òrgans, van fent els seus passos i van fent propostes de noms. Ja havia dit que m'ho havien proposat en altres ocasions, com també ho han proposat a altres persones, però el tema no va de noms. Han de ser molts noms, en tot cas, no només un", ha expressat en una entrevista a La 2Cat recollida per Europa Press.
Colau ha afegit que cal un front ampli, i que "no s'entendria" que no es produís, perquè segons ella totes les formacions tenen un programa claríssim comú en defensa del dret a l'habitatge, per frenar l'especulació i frenar l'extrema dreta.
Preguntada per si ella hi està disposada, l'exlíder dels Comuns ha dit que l'important és que aquestes persones estiguin "al servei de crear consensos" perquè el màxim d'actors polítics formin part d'aquest projecte.
Ha dit que qualsevol dels noms que apareguin s'han de posar a disposició de les formacions polítiques perquè es construeixi un front "el més coral i ampli possible", però que s'han de respectar les negociacions de les formacions polítiques.
PRIMÀRIES
Sobre si el front ha d'incloure Podem, ha dit que creu que n'ha de formar part, però també formacions com Compromís, Més o la CHA, entre d'altres, i ha fet una crida al fet que "tothom faci un pas endavant", i que es faci conjuntament.
Preguntada per si hi ha d'haver primàries obertes, tal com proposa Podem, ha dit que és una altra de les qüestions que han d'acordar els partits: "Queda molt poc temps i en pocs dies no és fàcil d'organitzar, però és un dels possibles instruments. En tot cas, és una cosa que s'ha d'acordar entre les formacions".