Colau afirma que està disposada a apartar-se si això ajuda a un acord amb Podem

MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha afirmat que la proposta per ser candidata a la presidència del Govern central per Front Ampli no és definitiva i que està disposada a fer un pas enrere si això ajuda a pactar un acord d'unitat amb Podem.
"Tot es pot discutir. A mi se m'ha presentat com a candidata a la presidència i m'honora. Si soc útil ja he dit que ho faré amb moltíssima il·lusió i hi posaré tota la meva energia, però si més endavant s'hi uneixen més formacions i el consens és que hi ha una altra persona que genera més consens que la meva candidatura, escolti, endavant", ha emfatitzat en en unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press.
En aquest sentit, ha explicat que aquesta candidatura única de l'esquerra a la qual aspira ha de ser "molt coral", sense "vetos creuats ni línies vermelles" i que també es pot redefinir tant el referent electoral com canviar la marca Front Ampli de cara a les eleccions. "Estic sent molt clara. Per mi no serà", ha reblat per insistir que la seva candidatura no és definitiva i pot fer un pas enrere si serveix per arribar a un consens entre partits.
EMILIO DELGADO TAMBÉ ÉS UNA BONA OPCIÓ
Ha declarat que la seva voluntat és que Podem i l'exministra d'Igualtat, Irene Montero, formin part d'aquesta futura coalició d'unitat i que el perfil del dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado, també és una proposta a tenir en compte si fos com a número u per Madrid.
Colau ha insistit que les converses entre formacions continuen obertes i que Montero, en el cas de Podem, ha afirmat que està disposada a mantenir converses per a una candidatura àmplia, i que l'obligació és dialogar "fins l'últim minut", com s'ha fet en altres eleccions.
També ha explicat que ella mateixa va animar el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, a liderar el Front Ampli perquè era una persona amb "molta popularitat" i apostava pel sentit comú de la unitat, però "malauradament" ha generat "decepció" per la decisió "legítima" de continuar sent cap d'ERC a les pròximes generals.
No obstant això, ha afirmat que li pren la paraula quan aquest dimarts va apel·lar a les opcions d'acord amb els Comuns i ha replicat, sobre el rebuig d'ERC, que hi ha opcions de coalicions en què "ningú perd les sigles", com passa amb les formacions de Front Ampli.