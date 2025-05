Colau acusa el PSOE de "cinisme" amb l'habitatge i de vetar la PAH de la missió del PE

Asens afirma que els Comuns no participaran en aquesta missió, que considera "una operació de màrqueting"

BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha acusat el PSOE de "cinisme" amb l'habitatge i de vetar, textualment, la Plataforma d'Afectats per la Hipiteca (PAH) --de la qual Colau va ser activista-- de l'agenda de la missió d'eurodiputats que visiten Barcelona i Badalona (Bacelona) des d'aquest dilluns i fins dimecres per analitzar la crisi de l'habitatge.

Així s'ha pronunciat en unes declaracions aquest dilluns a les portes de l'Ajuntament de Barcelona, al costat de l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, i la líder de BComú a l'Ajuntament, Janet Sanz.

Colau ha acusat els socialistes de "pactar amb el PP i amb l'extrema dreta" l'agenda de la missió del Parlament Europeu (PE), i ha criticat que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, porti la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, a entregar les claus d'uns pisos que es van impulsar durant el mandat de Colau.

L'exalcaldessa ha sostingut que en l'agenda de la missió europea han canviat una visita al Prat de Llobregat (Barcelona), on també governen els Comuns, per una a Badalona, i s'ha referit al seu alcalde, Xavier García Albiol: "És conegut pel seu racisme, pels seus discursos d'odi, però no és conegut per les seves polítiques d'habitatge".

"El partit socialista prefereix pactar amb el PP per invisibilitzar totes les polítiques avançades que es van fer a Barcelona en matèria d'habitatge durant 8 anys, que han merescut molts reconeixements internacionals", ha afirmat Colau, que ha afegit textualment que durant aquells anys els socialistes van fer pressió per acontentar els lobbies immobiliaris i per frenar les polítiques dels Comuns.

Colau ha detallat que les seves declaracions no són en qualitat de "candidata a res", sinó per alçar la veu i parlar amb coneixement de causa de l'ocorregut durant el seu mandat al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona.

JAUME ASENS

Per la seva banda, Asens ha explicat que els Comuns no participaran en aquesta delegació d'eurodiputats: "No és una visita tècnica, no és una escolta honesta, realment no és una visita amb rigor per recollir bones pràctiques en política d'habitatge. Bàsicament pensem que és una operació de màrqueting polític".

Ha qualificat la missió de 'fake' i considera que serveix "per ocultar la responsabilitat que han tingut en la crisi de l'habitatge els dos grans partits del bipartidisme, el PP i el PSOE", els qui ha acusat d'intentar reescriure la història de la crisi de l'habitatge.

L'eurodiputat ha explicat que, en l'organització de la missió dels eurodiputats, al principi els Comuns van tenir una participació activa en els debats per dissenyar-la, però que després "PP i Vox van amenaçar amb no fer aquesta missió, aleshores el PSOE va acceptar els vetos que havien posat sobre la taula, que consistien a que no es visités cap alcaldia que no fos del PSOE i del PP".

En la mateixa línia, Janet Sanz ha acusat Collboni de complicitat i "blanquejament" dels populars, i de fer veure que el seu partit ha fet polítiques en matèria d'habitatge, quan els Comuns consideren que no.