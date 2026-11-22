La candidata trasllada la seva solidaritat amb El Hierro i demana la presència permanent de l'Estat davant la crisi migratòria
Rebutja que diguin "invasió" a una "emergència humanitària"
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata del Front Ampli a la Presidència del Govern central en les eleccions generals del pròxim 29 de novembre, Ada Colau, ha acusat PP i Vox de voler migrants perquè els facin "la feina barata" o fins i tot "gratis" i els ha recordat que "l'esclavisme es va acabar fa molt de temps".
En aquest sentit, durant un acte de campanya d'Unidad del Pueblo Canario (UPC), al qual ha acudit per donar suport a la candidatura de la coalició integrada per Nueva Canarias, Podemos Canarias, Sumar Canarias i Izquierda Unida Canaria, ha posat especial èmfasi en el fet que no permetrà que s'utilitzi la immigració com "la nova esclavitud del segle XXI".
"Com ha tingut l'atreviment la marquesa de Madrid --en relació amb Cayetana Álvarez de Toledo-- de dir que ella sí que volia que vingués immigració a Espanya, però que volia que vingués per fer-li la feina barata, per fer-li la feina gratis mentre elles es dedicaven a tenir fills?", va preguntar.
Per això, Colau ha defensat que totes les persones que viuen i treballen a les Canàries i a la resta d'Espanya han de ser "ciutadans de ple dret". "No permetrem que s'usi la immigració com a nova esclavitud del segle XXI. Fora esclavistes de les nostres institucions", ha dit.
LAMENTA QUE USIN LA IMMIGRACIÓ PER "DESVIAR L'ATENCIÓ"
També ha acusat la dreta i l'extrema dreta d'utilitzar la immigració i les emergències humanitàries per "desviar l'atenció" i evitar que s'assenyali "els que són els autèntics responsables de la desigualtat i del patiment en aquest país", entre els quals ha citat "els especuladors i els ultrarics".
Sobre això, ha rebutjat els discursos que presenten l'arribada de migrants com una "invasió", ja que va afirmar que es tracta d'"una emergència humanitària" que s'ha d'atendre respectant els drets humans.
"Les Canàries són un exemple d'acollida, de generositat, de responsabilitat en l'atenció a aquestes emergències humanitàries com la que està arribant ara mateix a l'illa d'El Hierro", ha assegurat per traslladar la seva solidaritat a la població d'El Hierro.
PRESÈNCIA DE L'ESTAT PER ATENDRE LA IMMIGRACIÓ IRREGULAR
Així mateix, la candidata del Frente Amplio ha reclamat que l'arxipèlag no hagi d'afrontar en solitari l'atenció d'aquestes situacions i ha compromès la presència permanent de l'Estat per evitar que les Canàries se sentin "abandonades".
Colau ha posat especial èmfasi en el fet que tant el Govern d'Espanya com la Unió Europea han d'"assumir les seves responsabilitats" davant l'arribada de pasteres i cayucos a les costes de les illes i de la resta del país.
Finalment, ha agraït als canaris l'esforç realitzat per oferir "una lliçó d'humanitat al país i al món sencer" en matèria d'acollida i defensa dels drets humans.