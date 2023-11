Colau acusa Collboni de "no estar a l'esquerra" de Sánchez i reclama una coalició progressista

Li demana que pacti "abans que sigui massa tard" i lamenta que no estigui negociant



BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Catalunya en Comú, líder de BComú i exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha acusat l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, de "no estar a l'esquerra" del president del Govern central, Pedro Sánchez, i li ha tornat a reclamar formar un govern de coalició progressista a la ciutat.

Així s'ha pronunciat aquest dijous en la reunió de la direcció del partit, en una intervenció juntament amb el nou ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i amb de la resta de membres de la cúpula dels comuns.

"Malauradament, el que veiem avui és que l'actual govern municipal de Collboni no està a l'esquerra de Pedro Sánchez com havia passat tradicionalment. Històricament el Partit Socialista de Barcelona havia estat a l'esquerra del PSOE", ha lamentat Colau.

Ha defensat que, després d'aconseguir conformar un govern progressista a l'Estat, "la gent respira més tranquil·la", però considera que aquesta mena d'executius s'han de reproduir a tot arreu, també a la ciutat de Barcelona, on ha assegurat que Collboni governa en estricta minoria.

Colau ha afirmat que la ciutat va votar a favor d'un govern progressista i que les forces d'esquerres sumen majoria en el ple de l'Ajuntament: "Malauradament no hi ha cap conversa perquè hi hagi cap govern progressista", cosa que considera irresponsable i que creu que no és bo per a Barcelona.

Ha demanat a Collboni que pacti "abans que sigui massa tard", i ha recordat que el seu govern ja ha recol·lectat derrotes per no poder aprovar els pressupostos municipals, després de reiterar que si no hi ha un pacte d'esquerres a la ciutat serà responsabilitat exclusiva de Collboni i un fracàs, segons el seu parer.

MINISTERI DE CULTURA

La líder dels comuns ha agraït a "tots els actors que han fet possible" un nou govern de coalició a l'Estat enfront dels que s'han manifestat a Madrid davant la seu del PSOE al carrer Ferraz amb consignes franquistes, ha indicat.

Ha destacat que Urtasun assumeix el lideratge del Ministeri de Cultura des de la responsabilitat "en un context d'alça de l'extrema dreta, que intenta impugnar els drets més fonamentals de la cultura democràtica".

Colau considera que la cartera de Cultura és importantíssima "com una eina principal per fer front als discursos d'odi i per promoure la cultura de la pau" i els drets culturals, especialment dels més vulnerables, ha indicat.