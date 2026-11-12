Colau acusa Abascal de "dreta covarda" en rebutjar anar al pòdcast de Jordi Wild

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La cap de llista de Front Ampli a les eleccions generals, Ada Colau, ha acusat el candidat de Vox, Santiago Abascal, de "dreta covarda" en rebutjar una entrevista que havia concedit al creador de contingut Jordi Wild.
En una entrevista aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Colau ha criticat que els representants de Vox "són aparentment molt valents per acusar les persones més febles i més vulnerables del conjunt de la societat", però quan es tracta d'explicar-se davant la ciutadania s'estimen més fer-ho on se'ls permet controlar-ho tot.
La candidata ha sostingut que ella també es va sotmetre a les preguntes de Jordi Wild, en una entrevista que ha qualificat de molt dura, i ha afegit que Abascal "s'hauria de sentir més còmode" en aquell pòdcast que ella.
"Trobo especialment incomprensible que el senyor Abascal no s'atreveixi a anar-hi. Realment és que confia molt poc en la seva capacitat d'argumentació", ha subratllat Colau, que veu els plantejaments de Jordi Wild més pròxims als del líder de Vox que als seus.
CRÍTIQUES AL PSOE
La també exalcaldessa de Barcelona ha criticat que el president espanyol, Pedro Sánchez, és "massa triomfalista" amb els resultats econòmics d'Espanya, i ha afegit que és veritat que hi ha coses que s'han fet bé, com algunes mesures promogudes per Sumar, però ha insistit que no s'han resolt problemes com la desigualtat, en part per la crisi de l'habitatge.
Preguntada per si les mesures d'habitatge seran una línia vermella per poder formar un futur govern amb els socialistes, Colau ha respost que seran una "línia imprescindible" i que es deixarà la pell per aprovar lleis que incloguin les mesures que es van reclamar en la vaga general de dimecres.
Ha situat aquesta mobilització com un "punt d'inflexió", i ha assegurat que l'organització ciutadana és una bona palanca perquè es produeixin canvis a les institucions, de la mà de forces polítiques com Front Ampli, després d'acusar el PSOE d'arrossegar els peus en matèria d'habitatge.
Sobre les paraules de la cap de llista de Junts, Miriam Nogueras, que va dir que amb ella no hi hauria un ministre que es digués Abascal ni una ministra que es digués Colau, la líder de Front Ampli ha respost que l'amoïna que Junts "en els últims temps s'hagi acostumat a votar sempre amb Vox i el PP al Congrés".
Quant a les negociacions que van fracassar perquè l'actual cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, encapçalés una llista de les esquerres, Colau ha assegurat que té claríssim que els seus adversaris són el PP i Vox: "A mi ara no em trobaran discutint amb les esquerres", i ha cridat a col·laborar entre les candidatures d'esquerres.