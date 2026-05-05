Colau acudeix a l'Audiència Nacional per denunciar Israel per "crims de guerra"

MADRID 5 maig (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldessa de Barcelona i membre de la Global Sumud Flotilla, Ada Colau, ha acudit aquest dimarts a l'Audiència Nacional (AN) per denunciar Israel per presumptes "crims de guerra i de lesa humanitat" després de retenir en aigües internacionals els membres de l'expedició que pretenia portar ajuda humanitària a Gaza.
Així ho ha manifestat en unes declaracions als mitjans abans d'entrar a declarar davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional amb la finalitat que les "autoritats competents esclareixin els fets" en vista de la inacció, a parer seu, de l'executiu israelià.
Colau ha afirmat que l'objectiu és portar els "responsables d'aquests crims davant el Tribunal Penal Internacional", a més de la suspensió completa de l'acord comercial entre Israel i la Unió Europea, organisme que també culpa de tenir "complicitat" amb el govern del primer ministre, Benjamin Netanyahu, i que la causa es "repliqui en altres països".
Dit això, l'advocat i eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, ha assegurat tenir identificats tant "els directors de les presons on eren" els membres de la flotilla que denuncien haver estat torturats, com alguns soldats de la unitat d'elit que "va assaltar els vaixells".
A més a més, ha avançat que sol·licitarà que l'ordre internacional de detenció també s'apliqui al ministre de Defensa, Israel Katz, i al titular de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir, qui assegura que "es va personar a les presons on hi havia els detinguts, va humiliar els detinguts i és responsable del sistema carcerari".