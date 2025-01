La cocaïna confiscada es triplica en 5 anys i el Govern central ho vincula a "l'excedent de producció" a Amèrica Llatina

MADRID 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha admès que la cocaïna confiscada a Espanya s'ha triplicat en cinc anys, des del 2019, un fet que ha relacionat amb "l'excedent de producció en el cultiu de fulla de coca" als països d'origen, en referència a l'Amèrica Llatina.

Segons les dades del Govern central reflectits en una resposta parlamentària, consultada per Europa Press, el 2019 es van confiscar 37.868 quilos de cocaïna a Espanya, dada que es triplica el 2023 fins a 117.713 quilos d'estupefaent intervingut.

El ritme de confiscació de cocaïna ha anat augmentat progressivament cada any, inclosos els anys de la pandèmia de la covid-19: el 2020 van ser 36.948 quilos en el conjunt d'Espanya, el 2021 es van confiscar 49.159 quilos i el 2022 van ser 57.790 quilos.

Les dades les ha facilitat el Govern central en una resposta a Vox, que es va interessar per la confiscació al port d'Algesires (Cadis) d'un contenidor procedent d'Equador amb més de 13.000 quilos de l'estupefaent camuflat en un carregament de fruita. La investigació té relació amb la detenció d'un cap d'antiblanqueig de la Policia a Madrid que ocultava 20 milions d'euros entre les parets de casa seva.

ARRIBA MÉS DROGA A PAÏSOS D'EUROPA RECEPTORS

En la seva resposta per escrit, l'executiu es remet a la investigació judicial en curs per no poder donar-ne més detalls i recorda que "l'augment important pel que fa als anys anteriors està en línia amb el que està passant als països tradicionalment receptors d'aquesta droga a Europa", no només a Espanya.

"Cal assenyalar que existeix un excedent en el cultiu de fulla de coca als països d'origen, per la qual cosa la producció de cocaïna està arribant a dades que superen les d'anys anteriors", comenta el Govern central.

"La dada de confiscació total de cocaïna a Espanya el 2023, tot i estar pendent de la seva consolidació, ja mostra un important augment pel que fa als anys anteriors, en la mateixa línia que està succeint als països tradicionalment receptors d'aquesta droga a Europa", conclou.