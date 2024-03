Coca-Cola Europacific Partners redueix l'ERO a 56 treballadors de Madrid i Barcelona

MADRID, 21 març (EUROPA PRESS) -

Coca-Cola Europacific Partners ha reduït l'expedient de regulació d'ocupació (ERO), que inicialment afectava 85 treballadors, a un total de 56 als centres de treball de Madrid i Barcelona després de la negociació sindical, segons ha informat la Central Sindical Independent i de Funcionaris (Csif) en un comunicat.

En concret, l'embotellador de Coca-Cola va anunciar el 14 de febrer l'inici d'aquesta reducció de plantilla al·legant causes "organitzatives", ja que esperava reestructurar llocs de 'customer service', 'people culture' i operacions comercials, unificant-los a Bulgària.

El sindicat ha precisat que en la negociació s'ha acordat finalment la creació d'una unitat productiva de servei d'atenció al client a Espanya, per la qual cosa renuncia a transferir-la al centre situat a Sofia (Bulgària), com havia plantejat inicialment Coca-Cola.

Aquest ERO afecta les empreses Casbega i Cobega de Coca-Cola Europacific Partners als centres de treball d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) i al carrer Ribera del Loira de Madrid

A més de reduir el nombre de treballadors afectats, durant la negociació s'ha acordat fomentar la prejubilació de les persones a punt de jubilar-se, amb mesures que garanteixen una indemnització que s'acosta al salari net pensionable del treballador, i també un altre conjunt de mesures addicionals, a més de permetre l'adscripció voluntària als qui compleixin amb les condicions d'accés pactades.

D'altra banda, s'inclouen mesures complementàries, per a un màxim de 28 treballadors, com un pla de recol·locació extern i mesures indemnitzatòries més beneficioses per als qui no hi han accedit mitjançant el pla de prejubilació, amb una indemnització de 45 dies de salari per any de servei amb un màxim de 42 mensualitats.

La Csif ha assenyalat que també es prioritza la voluntarietat dels afectats, oferint, a més de la indemnització de 45 dies de salari per any de servei, una prima de 15.000 euros bruts per voluntarietat.

A més, s'han aplicat solucions alternatives a l'extinció, implementat mesures de recol·locació, generant noves posicions, creant una nova unitat productiva i ampliant les possibilitats de prejubilació, amb què s'han generat 29 posicions noves.

Després d'aquests acords, la Csif ha destacat que s'ha arribat a un acord "més beneficiós" per als afectats, mitjançant una indemnització molt superior a l'establerta i unes mesures de jubilació anticipada, i redueix l'afectació, gràcies a mesures de voluntarietat i reubicació.

Coca-Cola Europacific Partners ja va assegurar a Europa Press el dia de l'anunci d'aquesta reducció de plantilla la importància de dur a terme aquest procés amb un diàleg "franc", en el qual s'explorarien "totes les opcions" amb la idea de "minimitzar-ne l'impacte".