Coca-Cola Europacific Partners i AEV compren l'embotelladora de les Filipines per 1.648 milions

MADRID, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) i Aboitiz Equity Ventures (AEV) han aconseguit un acord definitiu per adquirir a The Coca-Cola Company l'embotelladora de les Filipines (CCBPI) per 1.800 milions de dòlars (uns 1.648 milions d'euros), segons ha informat aquest dilluns la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Mitjançant aquesta operació, anunciada a principis del passat mes d'agost, CCEP serà el propietari majoritari de CCBPI amb el 60% de la societat, mentre que AEV hi tindrà una participació del 40%.

L'operació, que valora la societat filipina en 1.800 milions de dòlars sense deute i efectiu (1.648 milions d'euros), està subjecta a les condicions de tancament habituals, incloent-hi la recepció de les aprovacions regulatòries requerides. S'espera que la transacció es tanqui a principis de l'any vinent.

La multinacional ha explicat que aquesta adquisició es basa en la "reeixida expansió" de CCEP a Austràlia, Pacífic i Indonèsia el 2021 i "enfortirà" encara més l'associació amb el seu principal accionista, The Coca-Cola Company.

La companyia ha destacat que aquesta adquisició la posicionarà al seu torn "com l'embotellador de Coca-Cola més gran del món tant per ingressos com per volum", alhora que recolza la seva estratègia de creixement a llarg termini i se centra a impulsar el valor per als accionistes.

"L'adquisició de CCBPI per part de CCEP, juntament amb AEV, un dels conglomerats líders al mercat local, ofereix una gran oportunitat de ser copropietari d'un negoci establert i ben gestionat amb atractives perspectives de rendibilitat i creixement", ha destacat l'embotelladora.

A més, ha assegurat que aquesta operació permetrà que CCEP continui creixent i donant suport a la seva transformació a Indonèsia.