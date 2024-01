Coca (080) creu que la moda catalana té la "potència" per vendre més a Àsia i els Estats Units

"No ens comparem amb Madrid perquè estem muntant la nostra lliga", assegura

La cap d'àrea de Moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (Ccam) de la Generalitat i responsable de la 080 Barcelona Fashion, Marta Coca, ha assegurat que les empreses de moda catalanes estan preparades per exportar a altres països: "Per la potència que té la moda catalana i les marques d'aquí, no s'està venent prou a Àsia i els Estats Units".

En una entrevista d'Europa Press, ha explicat que "la major part d'exportadors catalans de moda són regulars" i que les noves empreses són les que estan més preparades per arribar directament als mercats internacionals.

Ha detallat que les marques catalanes petites ja neixen amb un model de negoci orientat a la venda online internacional i centrat en la subcontractació i la circularitat: "Són profetes a fora i no ho són a casa seva", ha lamentat.

Ha dit que el sector ha de començar a pensar en ciutats a les quals exportar, com Seül i Tòquio, "i no parlar de països i àrees geogràfiques".

Segons Coca, aquestes ciutats d'Àsia tenen un alt poder adquisitiu i volen comprar productes europeus, "perquè en el fons els codis estètics que els agraden són els europeus", però ha analitzat que costa aproximar-se a aquest tipus de cultures.

"UN ANY D'AUSTERITAT" AQUEST 2024

"Tot fa preveure que és un any d'austeritat i que les marques hauran d'estar ben musculades per aguantar les tensions geopolítiques que venen", ha avisat i ha valorat que les que patiran més són les empreses grans amb un model de negoci tradicional i que no estiguin en un procés de transformació.

Ha apuntat que les marques tenen "molts deures a fer amb tot el tema de la transformació digital i tota la nova normativa" de la Unió Europea (UE) i ha defensat que el paper del Ccam és acompanyar-les en aquest recorregut.

BARCELONA, UNA CIUTAT INTERNACIONAL

Coca ha explicat que Barcelona és coneguda pel seu nivell cultural i pel seu estil de vida arreu del món, si bé ha reconegut que no es pot comparar amb altres ciutats internacionals: "La visió que hi ha de la moda de Barcelona no és la mateixa que la de París i Milà, però dins del que és Europa, en general, el 'made in Barcelona', ven".

Preguntada per una possible competència Barcelona-Madrid, ha dit que creu que no és real i ha assegurat que no es comparen amb la capital perquè des de la 080 Barcelona Fashion estan creant la seva pròpia "lliga", tot i que ha considerat que la desfilada catalana és més internacional.

080 FASHION BARCELONA

La setmana passada es van obrir les inscripcions de la 33a edició de la 080 Barcelona Fashion, que tindrà lloc del 9 al 12 d'abril al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, i Coca ha recordat que totes les marques que hi vulguin participar hauran de respectar els valors del certamen, com la diversitat i la circularitat.

Ha asseverat que la idea és que l'actual model híbrid de la passarel·la catalana, de combinar contingut audiovisual i presencial, es quedi i ha dit que animen les marques a explorar nous formats i contractar "un altre tipus de cossos" per a les seves desfilades.

EL FUTUR DE LES PASSAREL·LES

Sobre el futur de les passarel·les físiques, ha valorat que "de moment sí" que en tenen i ha detallat que, tot i que el producte és molt car de fer, la tornada en l'àmbit comunicatiu és molt gran, i ha celebrat el component social de la trobada.

Ha analitzat que el sector està en constant canvi i que un exemple n'és la comunicació, ja que ara incorpora altres eines, com els influencers, que serveixen per "viralitzar" el contingut de les passarel·les i acostar la moda als joves.