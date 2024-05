Coac reclama preservar el mural de Miró de la T2 de l'Aeroport de Barcelona a l'espai actual

BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac) ha reclamat que es preservi el mural de Miró de la Terminal T2 de l'Aeroport de Barcelona-el Prat a l'espai actual, en un comunicat aquest divendres.

L'entitat ha respost d'aquesta manera al projecte d'Aena de traslladar l'obra a la Terminal T1, i ha dit que Miró la va concebre "en un edifici concret, en un lloc precís i amb proporcions i colors propis".

Ha lamentat que el trasllat "no té en compte el valor patrimonial" de l'obra i ha assenyalat que, juntament amb l'estructura i la coberta de la T2, hauria de ser considerat bé cultural d'interès nacional.

El Coac ha alertat que el trasllat de l'obra "comporta un risc" per a la seva integritat i ha instat Aena a que dugui a terme un concurs públic ad hoc si vol incorporar una obra d'art a la T1.

Ha assegurat que la T2 "no es pot concebre" sense el mural i que formen una unitat indissociable, per la qual cosa ha demanat que hi hagi alternatives perquè les obres per millorar la funcionalitat de la T2 es facin, textualment, sense modificar-ne l'essència.