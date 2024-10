El Coac proposa una "llista d'arquitectes solvents" per agilitzar els concursos d'habitatge social

Celebra la llicència bàsica d'Illa, però tem que sigui una declaració de responsabilitat

El degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac), Guillem Costa, ha proposat crear una "llista d'arquitectes solvents" als quals se'ls vagi adjudicant els projectes destinats a construir habitatges de lloguer de protecció oficial (VPO) per agilitzar els concursos públics i reduir els terminis.

"No deixa de tenir un cert component de risc, perquè estem acostumats a fer concursos i que es presenten 40 i que guanyi un, aquesta proposta significa estrènyer-nos els cinturons i anar adjudicant feina", ha explicat en declaracions a Europa Press.

El president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, va prometre construir 50.000 habitatges socials fins a 2030 i, per fer-ho possible, va proposar la creació d'un registre de solars públics i una llicència bàsica perquè es pugui començar a edificar sense haver d'esperar la llicència urbanística completa, la qual cosa pretén reduir els temps de lliurament de les claus un 50%.

La proposta de Costa es focalitza en el pas previ a demanar una llicència, és a dir, en la fase del concurs públic: "Això pot reduir moltíssim el temps i podem aconseguir que en dos anys i mig o tres puguem tenir els habitatges acabats".

"Fent un llistat d'arquitectes solvents ens assegurem que tothom acabarà tenint feina", i ha dit que la mesura respon al context d'emergència habitacional de Catalunya.

L'adjudicació es faria per ordre de llista i el Coac recomanaria uns 500 equips intergeneracionals d'arquitectes de la manera "més transparent i justa possible", la qual cosa permetria passar dels nou mesos que actualment dura aquest procés als tres mesos.

Segons el Coac, ja ha tingut "converses molt inicials" amb representants de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat sobre la proposta, que s'hauria d'acabar de parlar amb el sector.

8,7 MESOS D'ESPERA

Costa ha celebrat la creació de la llicència bàsica per construir habitatges socials i agilitzar els terminis, ja que, segons les últimes dades del Coac, la mitjana per obtenir una llicència a Catalunya és de 8,7 mesos.

Al seu judici, el que és realment important és que aquesta llicència no suposi una declaració de responsabilitat per part de l'arquitecte: "Aclareixi'm la normativa prèviament i quan tinguis aclarida la normativa jo faig el projecte".

"UN MAL FAVOR"

Així mateix, ha demanat a la Generalitat que la voluntat de construir habitatges de manera ràpida no suposi escurçar el temps que necessita un arquitecte per fer un projecte "ben estudiat".

"No fem que aquestes ganes de fer les coses ràpid facin que qui pateixi una reducció del temps sigui l'arquitecte, ens estaríem fent un mal favor com a societat", i ha assegurat que en algunes ocasions s'acaba pressionant al professional per treballar ràpid.

"DECLARACIÓ D'INTENCIONS"

Sobre la proposta d'Illa de construir 50.000 habitatges, Costa ha valorat que "és una declaració d'intencions fantàstica, ja que com a objectiu està molt bé, però és molt difícil".

"Hem de buscar la col·laboració públic-privada, així que agraeixo l'embranzida del Govern per treure endavant aquests habitatges assequibles, tant des del punt de vista social com professional", ha afegit.