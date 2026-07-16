El Coac alerta que la creació d'habitatges "continua estancada" malgrat l'augment de l'edificació

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac) ha alertat que la creació d'habitatges "continua estancada" malgrat l'increment de l'edificació, en un comunicat aquest dijous.
En concret, el col·legi professional va emetre el visat de projectes que sumen 2,4 milions de metres quadrats fins al juny, un 13,5% més que en el mateix període de l'any passat, i els expedients van créixer un 8,4%, fins als 4.752.
No obstant això, els habitatges de nova creació van disminuir un 2,6%, fins als 7.897 habitatges visats en el primer semestre, xifra "molt allunyada" de les necessitats d'habitatge a Catalunya, estimades en 25.000 anuals.
El Coac ha lamentat que la rehabilitació "continua sent l'assignatura pendent", ja que representa el 25% del total de la superfície visada.
L'entitat ha reclamat reforçar els equips d'arquitectes municipals i agilitzar i modernitzar els processos de concessió de llicències per accelerar la posada en marxa de nous projectes.