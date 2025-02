La CNMV suspèn la cotització de Talgo després de l'oferta de Sidenor juntament amb el Govern basc, BBK i Vital

MADRID, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha suspès de forma cautelar la negociació de Talgo a Borsa després de conèixer-se aquest dimecres, amb el mercat ja tancat, que Sidenor ha presentat una oferta de 155 milions juntament amb el Govern basc, BBK i Vital per entrar en l'empresa ferroviària.

En concret, la CNMV ha decidit "suspendre cautelarment, amb efectes immediats" la negociació en les Borses de Valors i en el Sistema d'Interconnexió Borsària les accions de Talgo, i altres valors que donin dret a la seva subscripció, adquisició o venda, per "concórrer circumstàncies".

Les accions de Talgo van tancar aquest dimecres a un preu de 3,91 euros per títol, després de caure un 1% en la sessió i, en aquest context, Sidenor va presentar l'una a través de Finkatuz per adquirir la participació del 29,9% que Trilantic té en Talgo, segons han confirmat tant fonts de la companyia com de la pròpia fundació bancària a Europa Press.