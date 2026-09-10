La CNMV suspèn "cautelarment" la negociació de les accions d'Ercros a borsa

Queda per determinar el capital propietat de Bondalti després de l'opa d'exclusió
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha acordat suspendre cautelarment a partir d'aquest 11 de setembre la negociació a borsa de les accions d'Ercros, segons una informació rellevant remesa a l'organisme regulador.
La decisió té lloc després de finalitzar el termini d'acceptació aquest dijous de l'opa d'exclusió formulada per Bondalti sobre Ercros a 3,505 euros per acció en efectiu.
La CNMV preveu mantenir la suspensió fins que es produeixi l'"exclusió definitiva" de la negociació de les accions de la societat.
L'oferta de Bondalti es dirigeix de manera efectiva al 22,77% del capital social d'Ercros, corresponent a un total de 20.820.562 accions, perquè Bondalti ja és titular del 77,23% des de l'anterior opa presentada sobre la companyia.
El període d'acceptació dels accionistes d'Ercros va començar el passat 24 de juliol, dies després que Bondalti rebés l'autorització de l'opa d'exclusió de la CNMV, i el resultat determinarà el total del capital que queda en mans de Bondalti i quin en el dels accionistes.
NOVA OFERTA
L'operació es produeix després de la liquidació, el passat 24 de març, de l'oferta pública voluntària prèvia formulada per Bondalti, després de la qual aconsegueix una participació al capital social d'Ercros del 77,23%.
Si després del resultat d'aquesta nova opa, Bondalti adquireix el 90% del capital social amb dret a vot d'Ercros i l'oferta és acceptada per titulars d'accions representatives d'almenys un 90% dels drets a vot d'Ercros als quals es dirigeix, Bondalti podrà exercir el dret de venda forçosa de les accions restants.
En cas que no se superin aquests llindars, els accionistes que no acudeixin a la venda mantindran la seva participació en l'empresa, tot i que ja no serà cotitzada.