La CNMV suspèn cautelarment la negociació de les accions d'Applus+

MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha suspès de manera cautelar i amb efectes immediats la negociació en Borsa de les accions d'Applus+ "mentre és difosa una informació rellevant sobre la citada entitat".

Les accions de la companyia van tancar aquest dijous a un preu de 9,32 euros, amb un avanç del 0,3% sobre el preu del dimecres.

El passat 19 de juny I Squared Capital, amb el respatller de fons d'inversió gestionats per TDR, va confirmar que estudiava la possibilitat de formular una Oferta Pública d'Adquisició (OPA) sobre la totalitat de les accions d'Applus+, sense que en aquells dies hagués pres cap decisió.

Segons informacions publicades en premsa aquests dies, l'oferta d'I Squared podria rondar els 2.000 milions d'euros, a raó de 9,5 euros per títol.

Al començament del passat mes de maig Applus+ va confirmar l'existència de "mostres d'interès, no vinculants i no sol·licitades" per part d'alguns inversors per adquirir la companyia per una suma superior als 1.000 milions d'euros.

Segons va explicar llavors l'empresa, se li va sol·licitar accés a una revisió d'informació, el qual va ser concedit, si bé va assegurar que encara no existia "cap tipus de decisió per part de cap de dites inversores ni certesa que aquestes entitats vagin a efectuar cap actuació addicional".

Des de l'arrencada de la guerra d'Ucraïna i la pujada de tipus d'interès Applus+ ha figurat en la majoria de les quinieles dels analistes com a candidata a rebre una OPA que l'exclogués de Borsa.

Des de l'anunci de les mostres d'interès, la companyia de certificació ha estat en el punt de mira de diversos fons d'inversió i ha estat objecte de diferents moviments a la seva capital.

En concret, aquests han estat protagonitzats pel gestor d'actius alemany DWS Investment, per l'entitat financera nord-americana Morgan Stanley i pels fons Nekton Global Fund Limited, Millenium Group Management i Xarxa Wheel European Focus Master Inc.