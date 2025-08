La CNMV sanciona amb prop d'1,4 milions a Grifols i alguns dels seus consellers

Multa amb 800.000 euros a la companyia, que recorrerà, per subministrar informació financera regulada amb "dades inexactes"

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha imposat diverses multes a Grifols, com a societat, a consellers que encara formen part de la companyia catalana i a membres que ja no ocupen cap seient en el seu consell d'administració per un import total d'1,36 milions d'euros, segons ha publicat aquest dimecres el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Aquestes sancions han estat imposades en el marc de l'expedient sancionador obert el passat mes de setembre després dels atacs del fons a la baixa Gotham City Research.

L'organisme supervisor va obrir un expedient sancionador a la signatura d'hemoderivats per defectes en la informació comptable i en els informes de gestió, i un altre a Gotham i General Industrial Partners (GIP) per manipulació de mercat en les accions de Grifols i per incomplir les previsions del Reglament sobre Abús de Mercat en matèria de recomanacions d'inversió.

Segons ha pogut saber Europa Press, Grifols recorrerà les sancions que li han estat imposades, que ascendeixen a un milió d'euros, en línia amb la quantitat estimada per la companyia quan es va donar a conèixer que la CNMV li havia obert un expedient sancionador.

En concret, la CNMV ha imposat multes a Grifols, Raimon Grifols Roura, Victor Grifols Deu, Thomas Glanzman, Steven F. Mayer, Carina Szpilka Lázaro, Iñigo Sánchez-Asiain Mardones, Belén Vilallonga Morenés, Tomás Dagá Gelabert i Montserrat Muñoz Abellana, per la comissió d'una infracció "continuada molt greu" en subministrar a l'organisme supervisor informació financera regulada amb "dades inexactes o no veraces".

També ha explicat que la sanció passa per l'omissió de "aspectes rellevants de conformitat amb les NIIF/NIC continguda en els informes financers anuals consolidats dels exercicis 2021, 2022 i 2023, i de la informació financera consolidada semestral corresponent al primer semestre de 2023".

Per aquests dos motius, s'ha multat a Grifols amb 800.000 euros; a Carina Szpilka Lázaro, Raimon Grifols Roura i Victor Grifols Deu amb 40.000 euros, en cada cas; a Iñigo Sánchez-Asiain Mardones amb 30.000 euros; a Steven F. Mayer, Monserrat Muñoz Abellana i Thomas Glanzman amb 20.000 euros, en cada cas, i a Belén Vilallonga Morenés i Tomás Dagá Gelabert, amb 10.000 euros, en tots dos casos.

La CNMV també ha considerat motiu de sanció la inclusió d'informació enganyosa sobre el mètode de càlcul de les mesures alternatives del rendiment (APM) en els informes de gestió corresponents als exercicis 2021, 2022 i 2023, i en el del primer semestre de 2023.

En aquest cas, ha 'esquitxat' a Grifols, Victor Grifols Roura, Raimon Grifols Roura, Victor Grifols Deu, Thomas Glanzmann, Steven F. Mayer, Carina Szpilka Lázaro, Iñigo Sánchez-Asiain Mardones, Belén Vilallonga Morenés, Tomás Dagá Gelabert, Monserrat Muñoz Abellana, Enriqueta Felip Font, James Costos, Marla E. Salmon, Susana González Rodríguez, José Ignacio Abia Buenache i Albert Grifols Coma-Cros.

De nou, a Grifols li ha caigut una altra multa per import de 200.000 euros; a Raimon Grifols Roura, Victor Grifols Deu, Carina Szpilka Lázaro i Thomas Glanzmann de 12.000 euros, en cada cas; a Victor Grifols Roura, Tomás Dagá Gelabert, Iñigo Sánchez-Asiain Mardones, Enriqueta Felip Font, Susana González Rodríguez i James Costos de 9.000 euros a cadascun; a Monserrat Muñoz Abellana i Steven F. Mayer de 6.000 euros en tots dos casos, i de 3.000 euros per a Belén Vilallonga Morenés, Marla E. Salmon, José Ignacio Abia Buenache i Albert Grifols Coma-Cros.

En total, la infracció "molt greu" referida als seus estats financers ascendeix a 1.030.000 euros, mentre que la segona, que inclou una multa per al conseller delegat de la catalana, José Ignacio Abia Buenache, se situa en els 326.000 euros, la qual cosa situa l'import total en els 1.356.000 euros.

De tots els sancionats, ja no formen part del consell d'administració de la companyia: Thomas Glanzmann, Steven F. Mayer, Carina Szpilka Lázaro, Belén Vilallonga Morenés, James Costos i Marla E. Salmon.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE GRIFOLS

El consell d'administració de Grifols compta amb Anne-Catherine Berner com a presidenta no executiva i José Ignacio Abia Buenache en el càrrec de conseller delegat i executiu.

Entre els membres dominicals figuren Raimon Grifols i Víctor Grifols Deu, els qui van cedir les seves responsabilitats executives per assumir únicament funcions en el consell.

La companyia ha incorporat recentment a Pascal Ravery, com a conseller independent, i a Paul S. Herendeen, si ben l'òrgan es completa amb la presència de Tomás Dagá i Albert Grifols Coma-Cros, tots dos en qualitat de membres dominicals.