La CNMV preveu donar a conèixer els resultats de l'OPA de BBVA a Sabadell el 17 d'octubre

El supervisor assenyala que, en cas d'una segona OPA, informarà sobre els criteris per fixar el preu equitatiu
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha aclarit aquest dimecres que preveu donar a conèixer el resultat de l'OPA de BBVA a Sabadell el 17 d'octubre i que, en cas de produir-se una segona OPA, informarà dels criteris per determinar el preu equitatiu i que serviria per a la nova contraprestació.
El supervisor ha emès un comunicat "davant les informacions contradictòries" sobre les properes fites de l'OPA de BBVA, el termini d'acceptació del qual finalitzarà divendres que ve, 10 d'octubre, inclòs.
La CNMV preveu donar a conèixer el resultat de l'OPA el 17 d'octubre: "Les decisions que es derivin d'aquest resultat es comunicaran al mercat aquest mateix dia 17, després de la citada publicació", ha agregat.
Una de les eventuals conseqüències dels resultats de l'OPA seria la possibilitat que BBVA hagués de formular una OPA obligatòria, seguint el Reial decret que regula aquestes ofertes.
En concret, si BBVA aconsegueix el 30% de control, però no arriba al 50% d'acceptació, pot renunciar al llindar mínim d'acceptació i quedar-se en aquest rang. No obstant això, això l'obligaria a llançar una segona OPA pel capital que no posseeixi de Sabadell en efectiu, o amb alternativa en efectiu, i a un preu equitatiu.
"En cas de donar-se aquesta circumstància, la CNMV donaria a conèixer els criteris per a la determinació del preu equitatiu, per sota del qual no es podria situar el preu fixat per l'oferent", ha explicat el supervisor.
En conseqüència, prossegueix, qualsevol afirmació sobre la determinació del preu equitatiu que es traslladi al mercat abans que la CNMV doni a conèixer aquests criteris "deu ser considerada com a mera especulació".
"La CNMV exercirà les seves competències supervisores i sancionadores, de ser necessari, en compliment de la normativa aplicable, de forma independent i amb l'objectiu prioritari de protegir a inversors i accionistes", ha afegit.