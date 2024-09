La CNMV obre un expedient a Gotham per manipulació de mercat i a Grifols per defectes en els comptes

MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha obert un expedient sancionador a Gotham i a General Industrial Partners (GIP) per manipulació de mercat en les accions de Grifols i per incomplir les previsions del Reglament sobre Abús de Mercat en matèria de recomanacions d'inversió, i a la companyia catalana per defectes en la informació financera i en els informes de gestió.

Addicionalment, l'organisme supervisor ha traslladat a la Fiscalia tota la informació respecte a la possible conducta manipulativa de Gotham i GIP per si pertoqués exercir accions penals per possible incompliment de l'article 284 del Codi Penal.

En cas que s'incoés un procediment penal, el procediment administratiu sancionador quedaria suspès fins a un pronunciament judicial ferm.

Així s'ha pronunciat la CNMV després de la investigació sobre l'actuació de Gotham i l'anàlisi de legalitat sobre la informació de Grifols.