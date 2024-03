La CNMV no veu errors en els comptes de Grifols però aprecia algunes "deficiències rellevants"

MADRID, 21 març (EUROPA PRESS) -

La Comissió Nacional de Mercats i Valors (CNMV) ha informat aquest dijous que no ha identificat "errors significatius" en els comptes anuals de Grifols, si bé ha trobat deficiències rellevants en el detall i exactitud dels desglossaments i notes explicatives que suporten les xifres.

En concret, l'organisme supervisor s'ha referit a la informació financera en alguns exercicis del període analitzat i en la presentació de les mesures alternatives del rendiment (APM per la seva denominació en anglès), en particular l'Ebitda i la ràtio deute/Ebitda.

Al mateix temps, la CNMV ha assenyalat que no ha trobat tampoc evidències que permetin concloure que l'endeutament financer reflectit per Grifols no es correspon amb la realitat.

D'aquesta forma, la CNMV recolza el visti-plau que va donar la consultora KPMG als comptes de Grifols el passat 8 de març, quan la companyia va presentar el seu resultat financer auditat per aquesta consultora.