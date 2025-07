La CNMV dona llum verda a l'OPA de la italiana Esseco sobre Ercros amb condicions

MADRID 17 jul. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aprovat en segona fase amb condicions l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) d'accions que va llançar el grup industrial italià Esseco, controlat per Sant Martino, el passat mes de juny, sobre la companyia química espanyola Ercros.

Esseco ha assenyalat que "prendrà una decisió" sobre l'operació quan la resolució de la CNMC entri en vigor o, si escau, sigui modificada pel Consell de Ministres.

La decisió serà efectiva una vegada transcorri el termini màxim de 15 dies hàbils establert perquè el ministre d'Economia, Comerç i Empreses, Carlos Cuerpo, decideixi si eleva la resolució al Consell de Ministres.

En cas de ser elevada, el Consell de Ministres tindrà un mes per emetre la seva resolució d'acord amb el previst en l'article 60 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de Competència.

El grup italià va llançar el passat 28 de juny una OPA de caràcter voluntari sobe la totalitat del capital social d'Ercros a un preu de 3,84 euros per acció, un 6,7% superior als 3,60 euros oferts per la portuguesa Bondalti, qui també va presentar una oferta per fer-se amb la companyia espanyola.

Un mes més tard, Esseco va anunciar que reduïa el preu de la seva OPA sobre la química espanyola a 3,745 euros per títol "com a conseqüència del dividend" abonat per Ercros, mentre que la portuguesa ho va baixar a 3,505 euros pel mateix motiu.