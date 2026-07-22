La CNMV autoritza l'OPA d'exclusió de cotització d'Ercros

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat aquest dimecres l'oferta pública d'adquisició (OPA) d'exclusió de cotització d'Ercros, que ha estat formulada per Bondalti Iberica, informa en un comunicat.
L'oferta es dirigeix al 100% del capital social d'Ercros, del qual cal excloure el 77,23% titularitat de Bondalti, adquirit després de l'OPA sobre l'empresa i que ha estat immobilitzat fins que acabi l'operació.
El preu ofert és de 3,505 euros per acció i ha estat fixat d'acord amb els articles 65 de la llei dels mercats de valors i dels serveis d'inversió i 10 del reial decret d'opes.
El termini d'acceptació de l'oferta serà de 49 dies naturals a partir del dia hàbil borsari següent a la publicació del primer anunci amb les dades essencials de l'oferta, i també finalitzarà en dia hàbil borsari.
Els valors quedaran exclosos de negociació quan s'hagi liquidat l'operació, llevat que es compleixin els requisits per a la venda forçosa, que l'oferent exigirà i, en aquest cas, l'exclusió es produirà quan es liquidi la venda forçosa.