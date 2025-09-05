La CNMV aprova l'opa de BBVA sobre el Sabadell

Considera "suficient" el contingut del fullet presentat per BBVA
MADRID, 5 set. (EUROPA PRESS) -
El consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat l'opa de BBVA sobre el Sabadell, segons ha informat en un comunicat.
El supervisor entén que els termes de l'oferta estan ajustats a les normes vigents i considera suficient el contingut del fullet explicatiu presentat per BBVA.
La CNMV recorda que la contraprestació de l'opa és de tipus "mixt" i consisteix en una acció de nova emissió de BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions de Banc de Sabadell.