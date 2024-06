La CNMV admet a tràmit l'OPA del BBVA sobre Banc Sabadell

MADRID, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha acordat aquest dimarts admetre a tràmit la sol·licitud de l'OPA de caràcter hostil que el BBVA ha presentat sobre Banc Sabadell, segons ha informat l'entitat catalana a través d'un comunicat.

La CNMV assenyala que el fullet i els altres documents presentats pel BBVA el 24 de maig, i que es van complementar amb més informació i modificacions el 4 de juny, "s'ajusten al que disposa" l'article 17 del Reial decret 1066/2007, de 27 de juliol.

No obstant això, el supervisor assenyala que aquesta admissió a tràmit de la sol·licitud "no suposa cap pronunciament sobre la resolució relativa a l'autorització de l'oferta, o qualsevol dels seus termes i condicions", que s'haurà de produir conforme als terminis i altres requisits previstos en l'article 21 de la llei d'opes.

L'adquisició resultant de l'oferta està subjecta al que preveu la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit i el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer que la desenvolupa.

A més a més, recorda que no autoritzarà l'oferta fins que no s'acrediti la no oposició del Banc Central Europeu (BCE) a l'operació.