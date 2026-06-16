La CNMC obre un procediment sancionador als sis bancs de l'Ibex per possibles pràctiques anticompetitives

Marta Fernández - Europa Press - Arxiu
MADRID 16 juny (EUROPA PRESS) -
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha incoat un procediment sancionador contra Banc Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter i Unicaja per una possible pràctica contrària a la competència recollida en l'article 1 de la Llei de Defensa de la Competència i a l'article 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (S/0009/26), tal com ha precisat el regulador en un comunicat.
En concret, l'organisme ha explicat que s'investiga la realització, per alguns dels directius d'aquestes entitats, de declaracions públiques sobre la política comercial futura del banc relacionades, en particular, amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix.
En aquest sentit, la CNMC ha argumentat que tals declaracions haurien permès a les entitats del sector anticipar el comportament futur dels seus competidors.
Així, la institució ha avançat que s'ha obert ara un període màxim de 24 mesos per a la instrucció i resolució del procediment, encara que ha matisat que la incoació d'aquest expedient "no prejutja el resultat final de la investigació".