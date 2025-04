La CNMC no preveu reunir-se aquest dimarts per abordar l'OPA de BBVA al Sabadell

Si no l'aprova demà, la decisió podria ajornar-se fins a la setmana que ve

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) no té previst reunir-se aquest dimarts per decidir si aprova o no l'OPA de BBVA al Sabadell, segons han informat fonts de l'organisme a Europa Press, després que hagués de suspendre la reunió del dilluns per l'apagada elèctrica que va afectar a tota la Península Ibèrica, incloent Portugal.

La Sala de Competència, encarregada de prendre la decisió última sobre l'OPA, tenia previst reunir-se el dilluns i dimecres. La cita d'aquest dilluns va haver de cancel·lar-se i, de moment, la CNMC descarta que es reagendi per a aquest dimarts.

Es manté, no obstant això, la reunió del dimecres i no es descarta que, en cas que la decisió no aconsegueixi majoria simple entre els cincs membres de la sala, es pugui ajornar fins a la setmana que ve, després del 'pont' que Madrid se celebra entre l'1 i el 4 de maig.

Actualment, l'OPA de BBVA i Sabadell està pendent de conèixer aquesta decisió de la CNMC en matèria de competència. En fase 1, el supervisor va assenyalar que no podia descartar riscos en el negoci de crèdit a empreses i d'adquirencia, per la qual cosa al novembre de 2024 decidia elevar-la a fase 2 per aprofundir la seva anàlisi.

Des de llavors, la CNMC ha abordat aquestes qüestions de forma conjunta amb el BBVA, que ha presentat diverses propostes de compromisos amb els quals aconseguir el 'vistiplau' de Competència. Ara, la CNMC haurà de decidir si són suficients, endurir-los o prohibir l'operació, encara que aquest últim supòsit està descartat per diverses fonts.

Si l'aprova, ja sigui amb compromisos o amb condicions, l'operació passarà a la taula del Ministeri d'Economia, que tindrà un termini de 15 dies per decidir si l'eleva al Consell de Ministres. Al seu torn, l'Executiu tindrà altres 30 dies per ampliar els compromisos que li demana a BBVA en matèries diferents a la de la competència.

En cas que l'OPA aconsegueixi també l'aprovació del Consell de Ministres, el següent pas serà l'obertura de termini d'acceptació, la qual cosa suposa que la decisió passarà a estar ja en mans dels accionistes de Sabadell.