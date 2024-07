La CNMC investiga Apple per "possibles pràctiques anticompetitives" i adverteix d'una potencial multa

La sanció pot ser de fins al 10% del volum de negoci total mundial de l'empresa, que equival a uns 35.400 milions d'euros



La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) investiga Apple per "possibles pràctiques anticompetitives" consistents a "imposar condicions comercials inequitatives" als desenvolupadors que fan servir les botigues d'aplicacions del grup Apple (Apple App Store) per distribuir aplicacions als usuaris de productes de l'empresa.

"La investigació va començar d'ofici, atesa la rellevància que està agafant a Espanya l'activitat econòmica que es duu a terme en les botigues d'aplicacions", ha destacat el regulador en un comunicat.

Si es confirma, les conductes podrien constituir un abús de posició de domini prohibit per l'article 2 de la llei de defensa de la competència (LDC) i el 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

"Aquestes pràctiques podrien ser considerades com una infracció molt greu de la LDC, que pot comportar multes de fins al 10% del volum de negoci total mundial de les empreses infractores en l'exercici anterior al de la imposició de la multa", ha detallat la CNMC.

En aquest sentit, cal recordar que en el seu últim exercici fiscal la companyia va facturar prop de 383.285 milions de dòlars (gairebé 354.000 milions d'euros), per la qual cosa un 10% del seu volum de negoci total mundial equival a uns 35.400 milions d'euros.

La incoació de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació i ara s'obre un període màxim de 24 mesos (dos anys) per instruir l'expedient i resoldre'l per part de la CNMC.