La CNMC enllesteix la decisió sobre si aprova l'opa del BBVA sobre Sabadell en fase 1 o l'eleva a fase 2

MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) enllesteix la decisió sobre si aprova l'opa del BBVA sobre Sabadell en fase 1 o la porta finalment a fase 2 per a una anàlisi en més profunditat que, sota diversos escenaris, exigiria elevar-la al Govern central.

El passat 30 d'octubre, un portaveu de la CNMC assegurava a Europa Press que el termini màxim de la primera fase estava "a punt d'acabar", per la qual cosa decisió s'adoptaria "necessàriament en les pròximes setmanes, a mitjans de novembre".

En cas de donar el seu vistiplau, l'operació quedaria aprovada en fase 1. En cas contrari, l'OPA passaria a fase 2 i, per tant, comportaria una anàlisi més profunda que sota diversos escenaris exigiria elevar-la al Govern central.

Tal com es recull en la llei de defensa de la competència, l'anàlisi de control de concentracions es compon de dues fases. En una primera fase, que dura "un màxim d'un mes" --sense incloure possibles suspensions per sol·licitar, per exemple, més informació--, s'analitza l'operació i el consell de la CNMC decideix si l'operació s'ha d'arxivar, si és susceptible de ser autoritzada (amb o sense compromisos) o si, per contra, la concentració requereix ser analitzada més detalladament pels problemes de competència que pugui generar, la qual cosa donaria pas a la segona fase del procediment, en què es contempla la participació de tercers interessats.

Després de l'anàlisi en segona fase, la CNMC resoldria si la concentració s'ha d'autoritzar de ple o amb compromisos. Si els compromisos no fossin suficients per resoldre els problemes de competència observats, Competència pot decidir imposar condicions a la concentració que complementin o substitueixin els compromisos proposats per l'entitat.

Finalment, en cas que no existeixin compromisos o condicions que resolguin els problemes de competència, la CNMC podria prohibir la concentració.